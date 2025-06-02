Созданы модели ИИ для управления компьютером с помощью глаз

Ранее команда под руководством Игоря Кулакова уже создала прототип нейросетевой системы, который находит и обрабатывает жесты рук с камеры. Также сейчас создается модель для обработки голосовых команд. Все это также будет использоваться в айтрекере. Как отметил Кулаков, в направлении айтрекинга проводилось не так много исследований, и существующие решения имеют относительно большие погрешности при работе. «С учетом появления огромного инструментария для создания моделей машинного обучения, мы считаем, что можем сделать лучше», — добавил он.