Назван скрытый фактор, провоцирующий развитие проблем с сердцем

Проблемы с сердцем, особенно в пожилом возрасте, могут возникнуть на фоне скрытого воспаления. Кроме того, хронические заболевания, например, сахарный диабет, также влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, об этом предупредила в разговоре с изданием «Газета.Ru» доктор медицинских наук Вера Ларина.