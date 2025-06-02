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Назван скрытый фактор, провоцирующий развитие проблем с сердцем

Доктор Ларина: скрытое воспаление повышает риск развития проблем с сердцем.

Источник: Комсомольская правда

Проблемы с сердцем, особенно в пожилом возрасте, могут возникнуть на фоне скрытого воспаления. Кроме того, хронические заболевания, например, сахарный диабет, также влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, об этом предупредила в разговоре с изданием «Газета.Ru» доктор медицинских наук Вера Ларина.

— Особую роль в развитии сердечной недостаточности у пожилых может играть хронический воспалительный процесс, — сообщила медик.

По словам врача, сердечная недостаточность остается широко распространенной патологией, в том числе, у молодых людей. Молодежь чаще страдает также сопутствующим метаболическими нарушениями — ожирением, сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что главный симптом хронической сердечной недостаточности — это одышка. Она приносит дополнительный дискомфорт, так как пациент может испытывать ее даже находясь в лежачем положении.

При сердечной недостаточности сердце теряет способность эффективно перекачивать кровь, что приводит к нарушению кровообращения и кислородного снабжения органов, передает 360.ru.