В Херсонской области рассказали о работе по воссоединению семей

ГЕНИЧЕСК, 2 июн — РИА Новости. Одиннадцать обращений о воссоединении детей с их родственниками в данный момент находятся в работе в аппарате детского омбудсмена по Херсонской области, ранее восемь разделенных семей из Херсонской области уже было воссоединено, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко.
«Сейчас мы уже воссоединили восемь семей и, я думаю, это далеко не конечная цифра, которая будет (расти — ред.). Такие обращения к нам поступают. Ко мне на почту поступают практически каждую неделю и в работе на данный момент находится (еще — ред.) 11 обращений», — сказала агентству детский омбудсмен.
Запросов о воссоединении семей в аппарат уполномоченной по правам ребенка по Херсонской области поступает достаточно много, все они обрабатываются и решаются в приоритетном порядке, отметила Кравченко.