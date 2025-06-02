В Херсонской области рассказали о работе по воссоединению семей

«Сейчас мы уже воссоединили восемь семей и, я думаю, это далеко не конечная цифра, которая будет (расти — ред.). Такие обращения к нам поступают. Ко мне на почту поступают практически каждую неделю и в работе на данный момент находится (еще — ред.) 11 обращений», — сказала агентству детский омбудсмен.