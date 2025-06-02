Во Вьетнаме подставщики угнали у россиянина арендный байк, избили палками и отняли паспорт

Мужчина в апреле арендовал мопед, оставив в залог паспорт, покатался на транспорте и припарковал его на стоянке под камерой. В тот же вечер мопед был угнан. Турист уверен, что всё это подстроили владелец проката и его знакомый. В пункте проката от россиянина требуют заплатить штраф в 500 долларов (около 40 тыс. рублей) за утерю мопеда 2014 года. Отдавать необоснованные деньги Андрей не стал и обратился в полицию, где столкнулся с бездействием правоохранительных органов. Сотрудники встали на сторону местного и забрали паспорт нашего соотечественника, запретив ему выезд из страны без оплаты штрафа.