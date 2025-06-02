В Новгородской области ребенок умер во время дневного сна в детском саду

Мальчик умер во время дневного сна в одном из детских садов Новгородской области. Это произошло в понедельник 2 июня в городе Боровичи, информирует пресс-служба СУ СК Российской Федерации по региону.
Сообщается, что семилетнему мальчику стало плохо во время дневного сна. Воспитатели вызвали скорую помощь. Когда медики прибыли на место, они констатировали смерть ребенка.
«По данному факту следственными органами СК РФ по Новгородской области незамедлительно организована доследственная проверка», — сказано в релизе.
Накануне на борту корейского самолета, следующего рейсом из Филиппин в Инчхон, произошла трагедия: умер недоношенный младенец, родившийся во время полёта.
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