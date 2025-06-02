Названы самые востребованные профессии для удаленщиков

Пандемия избавила многих офисных работников от обязанности посещать офис. О том, какие профессии сегодня являются самыми востребованными для удаленщиков, сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на Роскачество.
— На фоне глобальной цифровизации особенно востребованы специалисты, которые могут создавать и развивать цифровые продукты. В первую очередь это разработчики искусственного интеллекта, также востребованы аналитики, а дизайнеры, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что в данном случае речь идет об аналитиках и дизайнерах в сфере IT.
Ранее RT рассказал о различиях между зумерами и миллениалами в контексте выбора работы. Оказалось, зумерам идеально подходят отсутствие жесткой иерархии, децентрализация, свобода экспериментов и принятия решений без бюрократических проволочек. Миллениалы легче относятся к контролю и KPI, особенно если в рабочие процессы внедрены игровые механики.
Тем временем большинство россиян (75%) считают главным критерием успешной карьеры удовольствие от выполняемой работы. Высокий доход (71%) и профессиональный рост (64%) также остаются важными аспектами, передает 360.ru.