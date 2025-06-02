Названы самые востребованные профессии для удаленщиков

Ранее RT рассказал о различиях между зумерами и миллениалами в контексте выбора работы. Оказалось, зумерам идеально подходят отсутствие жесткой иерархии, децентрализация, свобода экспериментов и принятия решений без бюрократических проволочек. Миллениалы легче относятся к контролю и KPI, особенно если в рабочие процессы внедрены игровые механики.