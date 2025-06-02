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Врач назвал количество сигарет, повышающее риск развития рака почки в два раза

Онкоуролог Сысоев: выявлено число сигарет, повышающее риск развития рака почки.

Источник: Комсомольская правда

Принято считать, что курильщики чаще всего страдают раком легких, на самом же деле, те, кто не расстается с сигаретой, подвержены и другим онкозаболеваниям. К таким, например, относится и рак почки, об этом заявил «Газете.Ru» онкоуролог Александр Сысоев.

— У курильщиков, выкуривающих более 20 сигарет в день, риск развития почечно-клеточного рака возрастает вдвое. В табачном дыме содержатся бензол и нитрозамины. При частом курении эти вещества вызывают необратимые мутации и развитие опухоли в тканях почки, — объяснил медик.

Среди других факторов риска доктор назвал избыточную массу тела и высокое давление.

Ранее 360.ru сообщил, что ранние стадии заболеваний почек могут протекать без симптомов или с неспецифическими проявлениями.

Рак почки чаще обнаруживают у мужчин, нежели у женщин. Как правило, примерно в возрасте около 60 лет. На пациентов моложе 54 лет приходится меньше 9% случаев заболевания, передает телеканал «Царьград».