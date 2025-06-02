Врач назвал количество сигарет, повышающее риск развития рака почки в два раза

Принято считать, что курильщики чаще всего страдают раком легких, на самом же деле, те, кто не расстается с сигаретой, подвержены и другим онкозаболеваниям. К таким, например, относится и рак почки, об этом заявил «Газете.Ru» онкоуролог Александр Сысоев.