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Как есть клубнику, чтобы получить максимальную пользу: советы врача

Эндокринолог Хайкина: клубнику полезно есть без сахара после приема пищи.

Источник: Комсомольская правда

В южных регионах страны уже наступил сезон клубники, а значит самое время запастись витаминами, содержащимися в ароматной ягоде. Как правильно употреблять клубнику. Чтобы извлечь из нее максимальную пользу, сообщила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

— Здоровому взрослому человеку без аллергии можно съедать 100−200 граммов клубники в день. Не стоит есть ее натощак, особенно если есть гастрит или другие проблемы с желудком. Главное — не заливать ее сахаром, — посоветовала доктор.

Медик уточнила, что при регулярном употреблении клубника помогает улучшить тонус кожи, снизить склонность к синякам и покраснениям, а также защитить кожу от воздействия солнца и воспалений. Вдобавок к этому клубника полезна для женского здоровья и гормонального фона.

Ранее 360.ru сообщил, что при выборе клубники обратите внимание на цвет — слишком яркая и блестящая ягода может содержать избыток нитратов, а темные пятна указывают на переизбыток селитры.

Ягоды должны быть плотными, без плесени, насыщенно-красными, с зелёной свежей плодоножкой. Натуральная клубника также имеет неправильную форму с изгибами, передает RT.