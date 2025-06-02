Как есть клубнику, чтобы получить максимальную пользу: советы врача

В южных регионах страны уже наступил сезон клубники, а значит самое время запастись витаминами, содержащимися в ароматной ягоде. Как правильно употреблять клубнику. Чтобы извлечь из нее максимальную пользу, сообщила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.
— Здоровому взрослому человеку без аллергии можно съедать 100−200 граммов клубники в день. Не стоит есть ее натощак, особенно если есть гастрит или другие проблемы с желудком. Главное — не заливать ее сахаром, — посоветовала доктор.
Медик уточнила, что при регулярном употреблении клубника помогает улучшить тонус кожи, снизить склонность к синякам и покраснениям, а также защитить кожу от воздействия солнца и воспалений. Вдобавок к этому клубника полезна для женского здоровья и гормонального фона.
Ранее 360.ru сообщил, что при выборе клубники обратите внимание на цвет — слишком яркая и блестящая ягода может содержать избыток нитратов, а темные пятна указывают на переизбыток селитры.
Ягоды должны быть плотными, без плесени, насыщенно-красными, с зелёной свежей плодоножкой. Натуральная клубника также имеет неправильную форму с изгибами, передает RT.