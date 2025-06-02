Вратарь ПСЖ и сборной РФ Сафонов полностью погасил долг по алиментам

Футболист Матвей Сафонов оплатил задолженность по алиментам перед своей экс-супругой Анастасией Казачек.
Об этом рассказал журналистам адвокат Сафонова Андрей Крючков.
«Весь долг, который приставы определили Матвею, мы закрыли. Соответственно, исполнительное производство и все обеспечительные меры, принятые в отношении Матвея по задолженности, должны быть отменены», — цитирует слова адвоката спортсмена «Матч ТВ».
По данным СМИ, речь идёт о сумме свыше 66 миллионов рублей.
Сафонов й в ближайшие дни может прилететь в РФ и сыграть в составе сборной страны с командой Нигерии. Матч запланирован на 6 июня.
Матвей Сафонов является вратарём сборной РФ по футболу. Кроме того, он выступает за французский ФК «Пари Сен-Жермен».
Ранее сообщалось, что с зарплаты во французском футбольном клубе ПСЖ вратарю Матвею Сафонову начисляется 21 тысяча рублей алиментов в месяц.