В Ярославской области из-за угрозы атаки БПЛА ограничили работу интернета

В Ярославской области по-прежнему действуют ограничения на мобильный интернет — меры сохраняются в рамках противодействия потенциальной угрозе со стороны беспилотников. Об этом сообщает региональное министерство безопасности.
Ещё 1 июня ведомство заявило, что подобные ограничения введены на фоне риска возможных провокаций с применением БПЛА. При этом уточняется, что на данный момент непосредственной угрозы атак в регионе не зафиксировано.
Ограничения остаются в силе и к вечеру понедельника. Власти призывают жителей с пониманием отнестись к временным мерам, подчёркивая, что приоритетом остаётся безопасность населения и критически важной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, как в Воронежской области после падения украинского БПЛА на ЛЭП и обрыва высоковольтного провода перекрыли федеральную трассу М-4 «Дон».