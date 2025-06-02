Фонд «Защитники Отечества» два года помогает ветеранам во всех регионах России

«В филиалах фонда за каждым героем закрепляется социальный координатор, который подходит к решению вопросов индивидуально. Это очень важная работа, потому что после возвращения ветеранов из зоны СВО им необходимо скорее адаптироваться к мирной жизни. Для этого им нужно решить медицинские, юридические вопросы, пройти реабилитацию, найти работу, получить меры социальной поддержки. Все эти запросы решает фонд “Защитники Отечества”, — говорит статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва.