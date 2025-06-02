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Фонд «Защитники Отечества» два года помогает ветеранам во всех регионах России

Два года назад по указу президента России Владимира Путина запустили фонды «Защитники Отечества» в регионах страны. Их главная цель — индивидуальное сопровождение ветеранов, участников СВО и их семей. За это время фонд разработал систему поддержки по различным направлениям.

Источник: Life.ru

«В филиалах фонда за каждым героем закрепляется социальный координатор, который подходит к решению вопросов индивидуально. Это очень важная работа, потому что после возвращения ветеранов из зоны СВО им необходимо скорее адаптироваться к мирной жизни. Для этого им нужно решить медицинские, юридические вопросы, пройти реабилитацию, найти работу, получить меры социальной поддержки. Все эти запросы решает фонд “Защитники Отечества”, — говорит статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва.

В команде уже почти 4000 социальных координаторов, среди которых — более 1000 ветеранов СВО. Фонд получил свыше 2 000 000 обращений, решив более 90% из них. Наиболее востребованные запросы касаются соцподдержки, выплат и юридической помощи.

Фонд активно развивает технологии для улучшения взаимодействия с ветеранами. А в этом году начнут выдавать адаптивную одежду ветеранам с инвалидностью. Также они получат возможность участвовать в соревнованиях «Кубок Защитников Отечества». С каждым годом масштаб поддержки растёт, и фонд продолжает выполнять свою важную миссию.

Ранее в рамках патриотической инициативы «Своих не бросаем!» участники СВО и их близкие из 12 российских регионов России отправились в путешествие под названием «Города Великой Победы». В программу включены экскурсии по музеям, памятникам и другим знаковым местам.