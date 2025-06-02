Авиасалон МАКС в этом году, скорее всего, не состоится, сообщил источник

Представитель одной из компаний-участников авиасалона отметил, что не обладает официальной информацией об отмене выставки, однако напомнил, что в прошлом году, по состоянию на июнь, работы по подготовке экспозиционной программы уже были в самом разгаре. «Даже если решение о проведении МАКС в августе будет принято в ближайшее время, большинство потенциальных участников просто не успеют организовать работы на должном уровне», — отметил он.