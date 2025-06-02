Авиасалон МАКС в этом году, скорее всего, не состоится, сообщил источник

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Международный авиационно-космический салон МАКС, скорее всего, не состоится в 2025 году, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В июне прошлого года правительство РФ объявило об отмене проведения авиасалона МАКС в 2024 году. На официальном сайте организаторов мероприятия сообщалось, что проведение XVI Международного авиационно-космического салона МАКС намечено на лето 2025 года. Затем организатор авиасалона сообщил, что в 2024 году он пройдет в режиме онлайн с 23 июля. Проект получил название eMAKS.
«Перенос снова в этом году», — сообщил источник.
Представитель одной из компаний-участников авиасалона отметил, что не обладает официальной информацией об отмене выставки, однако напомнил, что в прошлом году, по состоянию на июнь, работы по подготовке экспозиционной программы уже были в самом разгаре. «Даже если решение о проведении МАКС в августе будет принято в ближайшее время, большинство потенциальных участников просто не успеют организовать работы на должном уровне», — отметил он.
Международный авиационно-космический салон — это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС ранее проходил в подмосковном Жуковском раз в два года.