Зеленский заявил, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге

Украинская сторона приглашена на саммит Североатлантического альянса, который состоится в июне текущего года на территории Нидерландов, заявил Зеленский.
«У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно. Сейчас министр иностранных дел Андрей Сибига будет вместе со своими коллегами разговаривать насчёт инфраструктуры и какие могут быть результаты этого саммита в Гааге», — цитирует его высказывание РИА Новости.
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопросы об участии Киева в саммите альянса в Гааге. Кроме того, он не ответил на вопрос, состоится ли «заседание совета НАТО-Украина на высшем уровне».
По данным The New York Times, заседание совета может не состояться.
Ранее сообщалось, что Европа целенаправленно идёт на эскалацию конфликта на Украине, готовясь к поставкам нового вооружения.