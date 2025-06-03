Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о приглашении Украины на саммит НАТО, который пройдет 24−25 июня в Гааге. Это заявление было сделано после недавних сообщений о «холодном приеме» украинской делегации на парламентской ассамблее НАТО и неясности относительно участия Украины в саммите.
Зеленский отметил важность этого приглашения и сообщил, что министр иностранных дел Андрей Сибига будет обсуждать с коллегами инфраструктуру и возможные результаты саммита.
— У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно. Сейчас министр иностранных дел Андрей Сибига будет вместе со своими коллегами разговаривать насчет инфраструктуры и какие могут быть результаты этого саммита в Гааге, — цитирует Зеленского РИА Новости.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что странам НАТО выгодно продолжение конфликта между Украиной и Россией, поскольку это дает альянсу время на собственное перевооружение. Согласно мнению журналистов, перевооружение европейских войск завершится к 2029 году, и до этого времени Киев «должен сдерживать Москву».