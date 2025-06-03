Зеленский: Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге

— У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно. Сейчас министр иностранных дел Андрей Сибига будет вместе со своими коллегами разговаривать насчет инфраструктуры и какие могут быть результаты этого саммита в Гааге, — цитирует Зеленского РИА Новости.