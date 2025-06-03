День яйца и День прогульщика: какие праздники отмечают в России и мире 3 июня

День прогульщика отмечается 3 июня, так как в это время за окном светит солнце, поют птицы и зеленеет листва, и многим людям в начале лета не хочется ни учиться, ни работать. Сейчас этот праздник отмечают в 43 странах. В эту дату некоторые работодатели устраивают мероприятия на свежем воздухе для своих сотрудников. Также 3 июня принято откладывать все свои дела и отправляться гулять по городу или выезжать на природу.