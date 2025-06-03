День яйца и День прогульщика: какие праздники отмечают в России и мире 3 июня

3 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День яйца, День прогульщика и День повторений.
День яйца.
День яйца отмечается в США с целью поддержать фермеров и пищевую промышленность. В эту дату принято узнавать интересные факты об этом продукты, готовить как простые, так и необычные блюда из яиц, изучая и экспериментируя с новыми рецептами, а также создавать поделки из яичной скорлупы.
День прогульщика.
День прогульщика отмечается 3 июня, так как в это время за окном светит солнце, поют птицы и зеленеет листва, и многим людям в начале лета не хочется ни учиться, ни работать. Сейчас этот праздник отмечают в 43 странах. В эту дату некоторые работодатели устраивают мероприятия на свежем воздухе для своих сотрудников. Также 3 июня принято откладывать все свои дела и отправляться гулять по городу или выезжать на природу.
День повторений.
В День повторений нужно повторять дважды любые слова и действия. Например, дважды позвонить одному человеку, приготовить на обед и ужин одно и то же, смотреть дважды один фильм, пройти один и тот же маршрут утром и вечером, дважды принять душ и так далее.