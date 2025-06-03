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Народный календарь. Чего нельзя делать с шиповником на Симона Столпника, 6 июня

Православные христиане 6 июня чтут память преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. В народном календаре эту дату прозвали Симон Столпник.

Православные христиане 6 июня чтут память преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. В народном календаре эту дату прозвали Симон Столпник.

Особым символом этого дня считался шиповник, который в это время активно цвел. Рвать его на цветы 6 июня строго воспрещалось, так как можно потерять любимого человека. Существует также высокая вероятность тяжелого разрыва, справиться с которым будет очень сложно.

В народе в этот день было принято приходить к кусту шиповника, чтобы избавиться от печали и успокоить душу. А когда растение только расцветало, бабушки усаживались под ним с внуками и рассказывали им сказки. Считалось, что детям это поможет избавиться от страхов.

Приметы погоды:

Калина, шиповник и земляника в цвету — к урожаю сыроежек.

Лягушки вечером долго квакают — погода будет хорошей.

Нет росы — будет дождь, много росы — будет ветер.

Большие росы — к плодородию, а частые туманы — к грибному году.

Именины отмечают: Григорий, Иван, Сусанна, Федор, Геннадий, Никита, Семен, Степан.