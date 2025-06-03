Народный календарь. Чего нельзя делать с шиповником на Симона Столпника, 6 июня

Православные христиане 6 июня чтут память преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. В народном календаре эту дату прозвали Симон Столпник.
Особым символом этого дня считался шиповник, который в это время активно цвел. Рвать его на цветы 6 июня строго воспрещалось, так как можно потерять любимого человека. Существует также высокая вероятность тяжелого разрыва, справиться с которым будет очень сложно.
В народе в этот день было принято приходить к кусту шиповника, чтобы избавиться от печали и успокоить душу. А когда растение только расцветало, бабушки усаживались под ним с внуками и рассказывали им сказки. Считалось, что детям это поможет избавиться от страхов.
Приметы погоды:
Калина, шиповник и земляника в цвету — к урожаю сыроежек.
Лягушки вечером долго квакают — погода будет хорошей.
Нет росы — будет дождь, много росы — будет ветер.
Большие росы — к плодородию, а частые туманы — к грибному году.
Именины отмечают: Григорий, Иван, Сусанна, Федор, Геннадий, Никита, Семен, Степан.