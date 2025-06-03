Календарь на 3 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Неофициальный праздник, посвященный идее позволить себе на один день отложить дела и насладиться отдыхом. Где и как появился этот праздник, точно не известно. Есть версия, что он зародился в студенческой среде, а дата приходится на начало лета, потому что погода в это время особенно располагает к тому, чтобы отлынивать от важных дел.