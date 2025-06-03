— Мне трудно говорить за всю индустрию. Я могу сказать за нашу группу компаний — «Водород», Art Pictures, за наше направление. У нас много разноформатного кино находится в девелопменте. Безусловно, есть и сказки. И, безусловно, мы все чувствуем, что эта линия не вечна. У нас в девелопменте есть проект «Буратино 2». Мы его пишем и ждем результатов проката. Мы будем, естественно, продолжать франшизу, если все случится так, как мы задумали. Но у нас есть и другие направления. Например, историческое кино, приключенческо-историческое. Есть другие, как нам кажется, более оригинальные форматы сказок, я бы сказал. Мы пишем «Лебединое озеро». У нас есть успешная линия фантастического кино, и мы собираемся ее продолжать. Она сильно отличается от формата сказок. Это тоже большое приключенческое кино, но оно говорит немножко с другой аудиторией, на другом, более сложном языке. Для меня это личная, как известно, отдушина. Мы собираемся снимать «Весельчак У» и продолжать эту вселенную (речь о герое «Сто лет тому вперед». — Ред.). Ну и, конечно, мы мечтаем снять отличный хоррор. У нас есть идеи, мы пишем эти девелопменты, у нас очень много проектов. Я мечтаю снять фильм про зомби в России (улыбается).