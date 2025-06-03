На зеркало «Нэчжа» пенять: китайский мультфильм — среди лидеров российского проката

Самый кассовый мультфильм в истории и самый кассовый релиз 2025 года, «Нэчжа побеждает Царя драконов» вышел в России в прошедший уикенд и доказал, что китайская анимация у нас востребована не хуже разрекламированных отечественных новинок. Так, наработка на сеанс у него выше, чем у семейной российской комедии «сНежный человек». «Нэчжа» закончил уикенд в пятерке лидеров по сборам. Впрочем, первое место получил «Кракен», а на втором оказался «Соловей против Муромца». «Известия» проанализировали результаты проката за прошедшие выходные.
«Кракен» против «Соловья».
Фэнтези-блокбастер Николая Лебедева «Кракен» вышел в середине апреля и с тех пор то покидает его, то возвращается на пьедестал. В прошлый раз его сместила сказка «Соловей против Муромца», и казалось, что «Кракен» заслужил покой. И повод есть — отметка в миллиард пройдена. Но по итогам этого уикенда выяснилось, что списывать «Кракен» рановато. Да, он обогнал «Соловья» совсем чуть-чуть — но обогнал. У «Кракена» 34 млн 234 тыс. рублей, у «Соловья» — 34 млн 120 тыс. рублей. При этом средняя наработка на сеанс у «Кракена» в два раза выше, чем у «Соловья». И среднее число зрителей тоже больше. Это значит, что сеансов становится меньше, но люди продолжают ходить, предпочитая новинкам проверенный блокбастер.
— Маркетинг семейных новинок не смог перекрыть мощный сарафан «Кракена» и дефицит контента для аудитории 18+ в прокате, — соглашается президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в беседе с «Известиями». — А «Соловей против Муромца» только набрал обороты. Ожидаемо, что сказочное кино с Никитой Ефремовым, Еленой Валюшкиной и Антоном Васильевым для аудитории 6+ будет наращивать кассу в течение июня. Именно у этого фильма самый большой объем зрителей на уикенде.
Это правда, у «Соловья» общее число зрителей за уикенд — почти 100 тыс. человек. Но и сеансов у него было в два раза больше, чем у «Кракена». Пришлось делить залы со свежей семейной комедией «сНежный человек», которая рассчитана на ту же аудиторию, что и «Соловей». И сеансов у нее было примерно столько же. А аудитория в итоге разделилась примерно пополам. Среднее число зрителей на показах «Соловья» и «сНежного человека» одинаковое — девять человек. Последний занял в итоге третье место по кассе — 28,7 млн рублей. Когда «Известия» рассказывали об этой картине, то предположили, что необычное написание названия фильма придумано для того, чтобы привлечь фанатов знаменитого «сНежного шоу» Вячеслава Полунина. Ольга Зинякова с этим не согласна.
— Не уверена, что игра слов отсылает большинство зрителей к шоу Полунина, — считает она. — Здесь скорее подчеркивается характер главного героя — внушающего страх снаружи и очаровательного внутри. Ведь название работает вместе с визуальными материалами.
Как бы то ни было, перекличку в названиях не заметить трудно, но пусть это будет на совести маркетологов фильма. Тем более что, как говорят, победителей не судят, а «сНежное шоу» все-таки самая успешная новинка уикенда.
Четвертое место у хоррора «Верни ее из мертвых» — 27,8 млн рублей. Это примерно та сумма, которую обычно и собирают уже много лет хорроры в свой первый уикенд в российском прокате. Она практически не меняется.
Как «Нэчжа» собирала бокс-офис.
Еще в феврале «Известия» были первым российским изданием, которое узнало и сообщило, что самый кассовый фильм года куплен для российского проката. Пожалуй, «Нэчжа побеждает Царя драконов» мог выйти в лучшее время, с большей рекламой, есть предположение, что российская аудитория просто не в курсе, что это за релиз. Как «Известия» отметили в своей рецензии на фильм, на московских сеансах иногда были одни китайцы — они явно ждали возможности увидеть мультфильм на большом экране, пусть даже версию с оригинальным звуком, без дубляжа, прокатчик для них выпускать не стал. Возможно, касса была бы тогда еще выше.
Но примечательно, что даже без рекламы на экзотический контент длиной в два с половиной часа, еще и не совсем семейный, 12+, зритель в России всё равно пошел. «Нэчжа» закончил уикенд в пятерке лидеров, заработав 26 млн рублей. Отставание от лидеров, «Кракена» и «Соловья», менее десяти миллионов рублей. То есть они находятся примерно в одной категории, а по наработке «Нэчжа» обошел и «сНежного человека».
— «Нэчжа» — феномен китайского рынка, но в России фильм таким не стал, — считает Ольга Зинякова. — Сказались и специфика самого проекта, и сильная конкуренция на дате со стороны более знакомых и понятных героев.
Это, с одной стороны, так. А с другой — есть подозрение, что «Нэчжу» просто будут смотреть дома, потому что не каждый день китайские мультфильмы устанавливают мировые рекорды. Сейчас сборы «Нэчжи» приближаются к кассе «Титаника», осталось совсем чуть-чуть. И когда эта анимация станет четвертой по кассе картиной за всю историю кинематографа, будет новая волна публикаций во всех киноизданиях. Так что зритель у «Нэчжи» точно будет, вопрос лишь в том, успеет ли он застать мультик в прокате или будет вынужден смотреть зрелищный блокбастер онлайн. Сейчас же интрига в том, как сработает сарафан первого уикенда, отразится ли на сборах второго. Узнаем через неделю.