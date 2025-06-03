На зеркало «Нэчжа» пенять: китайский мультфильм — среди лидеров российского проката

Это, с одной стороны, так. А с другой — есть подозрение, что «Нэчжу» просто будут смотреть дома, потому что не каждый день китайские мультфильмы устанавливают мировые рекорды. Сейчас сборы «Нэчжи» приближаются к кассе «Титаника», осталось совсем чуть-чуть. И когда эта анимация станет четвертой по кассе картиной за всю историю кинематографа, будет новая волна публикаций во всех киноизданиях. Так что зритель у «Нэчжи» точно будет, вопрос лишь в том, успеет ли он застать мультик в прокате или будет вынужден смотреть зрелищный блокбастер онлайн. Сейчас же интрига в том, как сработает сарафан первого уикенда, отразится ли на сборах второго. Узнаем через неделю.