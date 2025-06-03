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Продолжение династии Романовых: князь Георгий во второй раз стал отцом

Второй ребёнок родился у потомка династии Романовых.

Источник: Комсомольская правда

Представители императорской династии — великий князь Георгий Романов и его жена Виктория — вновь обрели родительское счастье. Как сообщает французское издание Point de Vue, в семье Романовых родилась дочь.

По данным источника, у пары родилась дочь с двойным именем Кира-Леонида. Медики подтверждают, что роды были успешными, а состояние матери и ребенка не вызывает опасений. Особо подчеркивается, что Георгий Романов постоянно находился рядом с женой.

История любви наследника дома Романовых началась с важного духовного шага — в 2020 году его избранница Виктория Беттарини присоединилась к православной вере в Петропавловском соборе. А уже через год пара обвенчалась в величественном Исаакиевском соборе.

Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп стал дедушкой в одиннадцатый раз — его дочь Тиффани родила сына.