Интрига недели. Что произойдёт с ключевой ставкой Центробанка 6 июня

— Чего точно можно ждать от ЦБ в пятницу, так это смены сентимента в сторону смягчения. Если такое случится, рынок воспримет подобные сигналы как указание на готовность снижать ставку до конца лета. Ориентир по ставке в 19% годовых до конца года может и не реализоваться потому, что индекс потребительских цен выглядит серьёзным препятствием для быстрого смягчения денежно-кредитных условий, — добавил Василий Гиря.