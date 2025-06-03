Известный американский актер погиб при стрельбе

Джонатан Джосс родился 22 декабря 1965 года в Сан-Антонио и оставил значительный след как в мире телевидения, так и в индустрии видеоигр, озвучивая персонажей в таких популярных играх, как Days Gone (2019) и Red Dead Redemption (2010). Его работа в мультсериале «Царь горы», который выходит с 1997 года, принесла ему широкую популярность среди любителей анимации.