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Известный американский актер погиб при стрельбе

Американский актер Джонатан Джосс, известный благодаря своей роли в мультсериале «Царь горы», а также участию в таких проектах, как «Зачарованные» и «Король Талсы», трагически погиб 1 июня.

Американский актер Джонатан Джосс, известный благодаря своей роли в мультсериале «Царь горы», а также участию в таких проектах, как «Зачарованные» и «Король Талсы», трагически погиб 1 июня. Об этом сообщает портал TMZ.

Согласно информации издания, сосед Джосса застрелил его во время конфликта и скрылся с места происшествия на автомобиле. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого, и в настоящее время проводится расследование.

Джонатан Джосс родился 22 декабря 1965 года в Сан-Антонио и оставил значительный след как в мире телевидения, так и в индустрии видеоигр, озвучивая персонажей в таких популярных играх, как Days Gone (2019) и Red Dead Redemption (2010). Его работа в мультсериале «Царь горы», который выходит с 1997 года, принесла ему широкую популярность среди любителей анимации.

Расследование обстоятельств трагического инцидента продолжается.

Также стоит отметить, что в конце мая скончался актер Эд Гейл, известный по роли куклы Чаки в культовом фильме ужасов «Детские игры», на 62-м году жизни.