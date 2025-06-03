Известный американский актер погиб при стрельбе

Американский актер Джонатан Джосс, известный благодаря своей роли в мультсериале «Царь горы», а также участию в таких проектах, как «Зачарованные» и «Король Талсы», трагически погиб 1 июня. Об этом сообщает портал TMZ.
Согласно информации издания, сосед Джосса застрелил его во время конфликта и скрылся с места происшествия на автомобиле. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого, и в настоящее время проводится расследование.
Джонатан Джосс родился 22 декабря 1965 года в Сан-Антонио и оставил значительный след как в мире телевидения, так и в индустрии видеоигр, озвучивая персонажей в таких популярных играх, как Days Gone (2019) и Red Dead Redemption (2010). Его работа в мультсериале «Царь горы», который выходит с 1997 года, принесла ему широкую популярность среди любителей анимации.
Расследование обстоятельств трагического инцидента продолжается.
Также стоит отметить, что в конце мая скончался актер Эд Гейл, известный по роли куклы Чаки в культовом фильме ужасов «Детские игры», на 62-м году жизни.