Американский булли: всё о собаке, описание породы, характер, сколько стоит щенок

В три месяца нужно социализировать щенка и учить его гулять на поводке. Важно делать это как можно раньше, так как изоляция собаки в этот период приведёт к тому, что у неё начнёт развиваться трусость. В 4−5 месяцев — уже полноценно учить командам «сидеть», «лежать», «рядом». В возрасте полугода питомец может стать более строптивым, но здесь надо сохранять спокойствие и учить малыша регулярно, не допуская непоследовательности.