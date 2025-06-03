«Открыла глаза в гробу»: пенсионерка внезапно ожила на собственных похоронах

В Чехии 88-летняя женщина ожила во время собственных похорон. Историю рассказывает издание «IDNES».
Сообщается, что 30 мая пожилой житель города Пльзень позвонил в службу спасения и рассказал, что его 88-летняя жена перестала дышать. На вызов приехал медик и констатировал смерть женщины.
Когда сотрудники похоронного агентства забрали тело женщины и, проведя необходимые манипуляции, уложили ее в гроб, та внезапно открыла глаза. Сотрудники похоронной службы вызвали скорую. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Ранее она перенесла несколько сердечных приступов, сказано в публикации.
Ранее в Зимбабве старушка дважды «воскресла» во время обряда, когда ее пытались похоронить родственники.
Как житель Таганрога похоронил незнакомую женщину, приняв ее за жену, а та вернулась домой в день своих похорон, читайте здесь на KP.RU.