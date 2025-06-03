РФ и Китай ведут переговоры о безвизовых тургруппах

Согласно действующим правилам, организованные группы российских туристов могут быть в составе от пяти до 50 человек. Они могут посещать Китай без виз и находиться там до 15 дней. При этом одиночные туристы из РФ также имеют право без виз посещать остров Хайнань, Гонконг и Макао.