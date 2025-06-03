РФ и Китай ведут переговоры о безвизовых тургруппах

Власти России и Китая продолжают вести переговоры о сокращении минимального количества туристов в группах для безвизового въезда. Стороны могут прийти к соглашению, что в таких группах может быть от трех туристов (сейчас — пять).
В министерстве экономического развития РФ сообщили, что документ планируют согласовать уже в июне.
В ведомстве добавили, что несмотря на взаимный интерес граждан к двух стран к поездкам, Москва и Пекин пока не готовы полностью отменить визы для туристов.
Согласно действующим правилам, организованные группы российских туристов могут быть в составе от пяти до 50 человек. Они могут посещать Китай без виз и находиться там до 15 дней. При этом одиночные туристы из РФ также имеют право без виз посещать остров Хайнань, Гонконг и Макао.
Ранее сообщалось, что из Мурманска в Баренцбург возобновили безвизовый рейс для туристов.