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В США спортсменки отказались от награждения из-за участия трансгендера

Таким образом они хотели привлечь внимание к проблеме сохранения честности и справедливости в женском спорте.

Источник: Аргументы и факты

В США разгорелся скандал на фоне выступления трансгендерного* атлета на женском чемпионате штата Орегон по прыжкам в высоту.

Спортсмен, ранее соревновавшийся среди мужчин в 2024 году, занял пятое место в женской категории. Две участницы, показавшие третий и четвёртый результаты, демонстративно отказались подниматься на пьедестал.

Позднее одна из них заявила, что таким образом они хотели привлечь внимание к проблеме сохранения честности и справедливости в женском спорте.

Между тем Министерство юстиции США начало расследование в отношении штата Калифорния из-за закона, позволяющего трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.