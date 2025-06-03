В США спортсменки отказались от награждения из-за участия трансгендера

В США разгорелся скандал на фоне выступления трансгендерного* атлета на женском чемпионате штата Орегон по прыжкам в высоту.
Спортсмен, ранее соревновавшийся среди мужчин в 2024 году, занял пятое место в женской категории. Две участницы, показавшие третий и четвёртый результаты, демонстративно отказались подниматься на пьедестал.
Позднее одна из них заявила, что таким образом они хотели привлечь внимание к проблеме сохранения честности и справедливости в женском спорте.
Между тем Министерство юстиции США начало расследование в отношении штата Калифорния из-за закона, позволяющего трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.
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