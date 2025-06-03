Ротенберг назвал свои главные достижения в роли тренера петербургского СКА

«Быть главным тренером СКА — огромная ответственность, и я был счастлив стать частью клуба в 2011 году… в СКА мы не просто боролись за трофеи и выигрывали кубки, а стремились двигать весь хоккей вперед», — подчеркнул Роман Ротенберг.