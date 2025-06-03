Ротенберг назвал свои главные достижения в роли тренера петербургского СКА

Бывший тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал уход с должности. Соответствующую публикацию он сделал в личном Telegram-канале.
«Быть главным тренером СКА — огромная ответственность, и я был счастлив стать частью клуба в 2011 году… в СКА мы не просто боролись за трофеи и выигрывали кубки, а стремились двигать весь хоккей вперед», — подчеркнул Роман Ротенберг.
Дополнительно он поблагодарил все организации, которые оказывали поддержку команде и помогли с созданием новых площадок для матчей хоккеистов.
О решении передать полномочия Романа Ротенберга другому руководителю стало известно в понедельник, 2 июня. Новым тренером хоккеистов СКА стал заслуженный мастер спорта Советского Союза Игорь Ларионов.