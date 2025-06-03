В чешской Пльзени считавшаяся мёртвой пенсионерка открыла глаза в гробу

Однако при транспортировке в похоронном бюро произошло неожиданное — женщина открыла глаза, приведя в ужас сотрудников. Её срочно доставили в больницу, где констатировали тяжёлое состояние. Как выяснилось, у пенсионерки в последние годы были серьёзные проблемы с сердцем, включая несколько перенесённых инфарктов, говорится в материале.