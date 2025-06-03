Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В чешской Пльзени считавшаяся мёртвой пенсионерка открыла глаза в гробу

В городе Пльзень произошёл необычный инцидент: 88-летняя пенсионерка, признанная умершей, внезапно пришла в себя уже в гробу. По данным издания IDNES.cz, её супруг вызвал скорую помощь 30 мая, сообщив, что жена не подаёт признаков жизни. Врач-коронер, прибывшая на вызов, подтвердила смерть пациентки.

Источник: Life.ru

Однако при транспортировке в похоронном бюро произошло неожиданное — женщина открыла глаза, приведя в ужас сотрудников. Её срочно доставили в больницу, где констатировали тяжёлое состояние. Как выяснилось, у пенсионерки в последние годы были серьёзные проблемы с сердцем, включая несколько перенесённых инфарктов, говорится в материале.

Местные власти начали проверку по факту случившегося. Департамент здравоохранения и правоохранительные органы выясняют, как могла произойти ошибка при констатации смерти — коронера подозревают в неоказании помощи, по этому обвинению ей грозит до трёх лет тюрьмы.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае из Перу, где «покойный» вдруг «воскрес» во время похоронной процессии, начав шевелиться в гробу. Есть версия, что мужчина страдал от каталепсии, из-за чего его ошибочно посчитали мёртвым.