В чешской Пльзени считавшаяся мёртвой пенсионерка открыла глаза в гробу

Однако при транспортировке в похоронном бюро произошло неожиданное — женщина открыла глаза, приведя в ужас сотрудников. Её срочно доставили в больницу, где констатировали тяжёлое состояние. Как выяснилось, у пенсионерки в последние годы были серьёзные проблемы с сердцем, включая несколько перенесённых инфарктов, говорится в материале.
Местные власти начали проверку по факту случившегося. Департамент здравоохранения и правоохранительные органы выясняют, как могла произойти ошибка при констатации смерти — коронера подозревают в неоказании помощи, по этому обвинению ей грозит до трёх лет тюрьмы.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае из Перу, где «покойный» вдруг «воскрес» во время похоронной процессии, начав шевелиться в гробу. Есть версия, что мужчина страдал от каталепсии, из-за чего его ошибочно посчитали мёртвым.