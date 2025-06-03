Темный фон и серьезный взгляд: как выглядит новый официальный портрет Трампа в Белом доме

Администрация президента США обнародовала фотографии с новым официальным портретом Дональда Трампа, сделанным в Белом доме. Публикация сделана в соцсети Х.
Новый официальный портрет заметно отличается от предыдущего: если на предыдущем снимке Трамп изображен улыбающимся на фоне американского флага, то новая версия демонстрирует серьезное выражение лица президента, снятого на монохромном темном фоне.
Трамп вошел в историю как первый американский президент, чей официальный портрет представлен фотографией, нежели традиционного живописного полотна. Эта практика была продолжена его преемником Джо Байденом, который также предпочел фотоснимок художественному портрету.
Накануне американский президент неожиданно поддержал интерес к теории, утверждающей, что Байден якобы скончался в 2020 году, а его публичные выступления с тех пор осуществляет двойник.