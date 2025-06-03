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Зарубежная авиакомпания может пересмотреть расписание рейсов в РФ из-за атак беспилотников

Авиакомпания Emirates (ОАЭ) может пересмотреть расписание своих рейсов в города России.

Авиакомпания Emirates (ОАЭ) может пересмотреть расписание своих рейсов в города России. Причина — атаки беспилотников, сообщил президент перевозчика Тим Кларк в интервью изданию Bloomberg.

«В последнее время ситуация становится все более тревожной. Если появляются какие-либо признаки неприятностей, мы уходим», — заявил Кларк на полях собрания Международной ассоциации воздушного транспорта, которое проходит в Нью-Дели.

Кларк отметил, что сейчас Emirates тщательно работает над оперативными планами на случай непредвиденных обстоятельств в отношении заходов на посадку в России.

При этом Кларк добавил, что пока вопрос с уходом авиакомпании с российского рынка не стоит. В настоящий момент Emirates летает из городов ОАЭ в два российских городах — Москву и Петербург.

Ранее сообщалось, что «Туркменские авиалинии» отменили рейсы из Ашхабада в Москву.