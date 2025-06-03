«Помочь вам справиться»: Гейтс отдаст почти все накопления голодающим африканцам

Американский общественный деятель, основатель транснациональной корпорации «Майкрософт» Билл Гейтс сообщил, что пожертвует почти все свои накопления на помощь бедствующим африканским государствам. Подробности приводят РИА Новости.
«…Большая часть этих средств будет потрачена на то, чтобы помочь вам справиться с вызовами здесь, в Африке», — процитировали Билла Гейтса в информагентстве.
На РИА Новости отметили, что новая спонсорская программа миллиардера будет направлена на улучшение уровня жизни и качества медицинской помощи в странах Африканского континента.
Данное заявление Билл Гейтс сделал спустя несколько недель после того, как анонсировал «раздачу практически всех» своих сбережений в течение следующих 20 лет. По словам филантропа, своими пожертвованиями он хочет компенсировать сокращение финансирования программ гуманитарной помощи бедным государствам Администрации Соединенных Штатов.