В России хотят увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Ранее Госдума приняла закон о сокращении сроков оформления материнского капитала. Теперь с момента рождения ребенка и передачи информации в проактивном режиме на портал Госуслуг до получения сертификата на материнский капитал будет проходить всего пять дней. Ранее этот срок составлял десять дней.