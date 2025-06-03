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Боуз: конфликт с РФ, о котором заявил Стармер, закончится разгромом Лондона

По словам Боуза, Британия столкнётся с «разгромом» в течение 24 часов.

Источник: Аргументы и факты

Гипотетический конфликт с Российской Федерацией, о котором высказался премьер-министр Британии Кир Стармер, закончится разгромом британской стороны, Лондон будет «разгромлен» в течение 24 часов, заявил Чей Боуз.

Кроме того, журналист из Ирландии назвал британского премьер-министра «Стармерфюрером».

«Стармерфюрер: давайте притворимся, что мы можем сражаться с русскими в воображаемой войне, которая никогда не случится (мы проиграем в течение 24 часов). Потому что мы не можем победить бедность, преступность, массовую иммиграцию и проблемы в системе здравоохранения», — написал он, пост опубликован в соцсети X*.

Стармер заявил, что Британия, согласно своей новой оборонной стратегии, переходит в режим «готовности к войне».

По данным британского издания The Guardian, Лондон называет «угрозу», якобы исходящую от РФ, «непосредственной и насущной».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.