Гипотетический конфликт с Российской Федерацией, о котором высказался премьер-министр Британии Кир Стармер, закончится разгромом британской стороны, Лондон будет «разгромлен» в течение 24 часов, заявил Чей Боуз.
Кроме того, журналист из Ирландии назвал британского премьер-министра «Стармерфюрером».
«Стармерфюрер: давайте притворимся, что мы можем сражаться с русскими в воображаемой войне, которая никогда не случится (мы проиграем в течение 24 часов). Потому что мы не можем победить бедность, преступность, массовую иммиграцию и проблемы в системе здравоохранения», — написал он, пост опубликован в соцсети X*.
Стармер заявил, что Британия, согласно своей новой оборонной стратегии, переходит в режим «готовности к войне».
По данным британского издания The Guardian, Лондон называет «угрозу», якобы исходящую от РФ, «непосредственной и насущной».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.