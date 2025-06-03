Боуз: конфликт с РФ, о котором заявил Стармер, закончится разгромом Лондона

«Стармерфюрер: давайте притворимся, что мы можем сражаться с русскими в воображаемой войне, которая никогда не случится (мы проиграем в течение 24 часов). Потому что мы не можем победить бедность, преступность, массовую иммиграцию и проблемы в системе здравоохранения», — написал он, пост опубликован в соцсети X*.