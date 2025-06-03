Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лечили очками: Педагог умер от запущенной опухоли после года нераспознанных симптомов

51-летний британский педагог Гленн Колмер, директор спортивной программы колледжа Итчен, скоропостижно скончался через несколько дней после выявления опухоли головного мозга — как сообщает Mirror, мужчина внезапно потерял сознание дома, после чего врачи обнаружили смертельно опасное заболевание.

В течение года он жаловался на постоянные головные боли, усталость и головокружения. Однако врач назначил ему лишь лекарства и очки, не проводя детального обследования.

После госпитализации у Колмера диагностировали злокачественную опухоль мозга. Несмотря на экстренную медицинскую помощь, болезнь прогрессировала с пугающей скоростью. У мужчины произошло несколько кровоизлияний в мозг, а левую половину тела полностью парализовало.

Всё это время рядом с Колмером находилась его семья, которая до последнего момента старалась поддерживать его. К сожалению, агрессивное течение болезни не оставило шансов на спасение, и мужчина скончался вскоре после постановки диагноза.

Ранее Life.ru рассказывал о другом случае из Великобритании. Мужчина долгое время игнорировал тревожные симптомы — головные боли и тошноту он принимал за последствия похмелья. Стандартные анализы крови не выявляли отклонений, и лишь МРТ-исследование обнаружило шокирующую правду: в мозге мужчины развивались две опухоли.