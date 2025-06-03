JAMA NO: заболеваемость возрастной деменции снизилась вдвое

Исследование, проведённое специалистами Университета Квинсленда совместно с международными коллегами, показало: риск развития деменции в пожилом возрасте снижается у современных поколений по сравнению с предыдущими. Особенно это снижение выражено среди женщин. Результаты опубликованы в журнале Jama Network Open.
Анализ охватил более 62 тысяч человек из США, Великобритании и стран Европы. Выяснилось, что среди людей в возрасте 81−85 лет деменция диагностировалась почти вдвое реже у тех, кто родился в 1939—1943 годах (15,5%), чем у рождённых в 1890—1913 годах (25,1%).
Снижение заболеваемости исследователи связывают с улучшением здравоохранения, более широким доступом к образованию, сокращением числа курящих, а также более эффективным лечением сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Значительное снижение риска у женщин специалисты объясняют ростом образовательных возможностей с середины XX века.
Однако учёные подчёркивают: прогресс может замедлиться, так как основные меры профилактики уже реализованы, а на будущие поколения могут повлиять новые социально-экономические и экологические вызовы.
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