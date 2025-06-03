JAMA NO: заболеваемость возрастной деменции снизилась вдвое

Анализ охватил более 62 тысяч человек из США, Великобритании и стран Европы. Выяснилось, что среди людей в возрасте 81−85 лет деменция диагностировалась почти вдвое реже у тех, кто родился в 1939—1943 годах (15,5%), чем у рождённых в 1890—1913 годах (25,1%).