РФ запросила голосование по кандидатуре Бербок на пост председателя ГА ООН

Решение Германии выдвинуть Бербок вызвало критику, в том числе со стороны первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, который назвал это решение «плевком» в адрес всемирной организации, ссылаясь на ее позицию по отношению к России и Израилю, а также на ее неоднозначные высказывания о своем деде, служившем в СС. 80-я сессия ГА ООН начнется в сентябре, передает ТАСС.