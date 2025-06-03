РФ запросила голосование по кандидатуре Бербок на пост председателя ГА ООН

Изначально Бербок была единственным кандидатом, и ожидалось, что ее избрание пройдет путем аккламации. Однако, по инициативе России, было проведено тайное голосование, в ходе которого Бербок получила 167 голосов, а также семь голосов получила Хельга Шмид, ранее предложенная Германией.
Решение Германии выдвинуть Бербок вызвало критику, в том числе со стороны первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, который назвал это решение «плевком» в адрес всемирной организации, ссылаясь на ее позицию по отношению к России и Израилю, а также на ее неоднозначные высказывания о своем деде, служившем в СС. 80-я сессия ГА ООН начнется в сентябре, передает ТАСС.
Генеральная Ассамблея (ГА) Организации объединенных наций (ООН) в понедельник, 2 июня, проголосовала за назначение бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок председателем 80-й сессии этого органа.
Экс-глава немецкого МИД часто выступает с антироссийской позицией, а ее высказывания становятся предметом критики у разных политиков. Чем известна Бербок и что она заявляла по поводу России — в материале «Вечерней Москвы».