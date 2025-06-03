Финансовая помощь Украине аналогична выдаче денег заядлому игроману, неспособному контролировать свои пагубные пристрастия. Об этом заявил американский политолог и журналист Джозайя Липпинкотт в социальной сети X.
«Финансировать Украину — все равно что давать в долг азартному игроку, который вытворяет безумные вещи с деньгами, и от этого я вне себя от злости», — сказал Липпинкотт.
Аналитик подчеркнул, что финансирование украинского конфликта осуществляется за счет средств американских граждан, при этом их мнение по этому вопросу никто не учитывал.
Ранее Швеция объявила о выделении Киеву $1,6 млрд военной помощи.
Накануне немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил за продление военной помощи Украине.
На днях издание IL Fatto Quotidiano рассказало, почему Евросоюз не может отказаться от поддержки Украины.