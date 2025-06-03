В ГД предложили ужесточить уголовное наказание за пропаганду нацизма

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за реабилитацию нацизма и оправдание нацистской или экстремистской идеологии, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по информационной политике Марина Ким.
«Проект федерального закона “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации” (далее — законопроект) подготовлен в целях повышения эффективности уголовно-правового механизма противодействия идеологии нацизма, экстремизма и их публичной пропаганде», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
За возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства, сопряженное с реабилитацией нацизма, а также за оправдание нацистской и иной экстремистской идеологии проектом предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы от четырех до восьми лет.
Кроме того, за неоднократную пропаганду нацистской идеологии, сопровождающуюся призывами к реабилитации нацизма, оправданием нацистской или экстремистской идеологии, законопроектом предлагается наказание в виде принудительных работ до пяти лет или лишение свободы от пяти до десяти лет.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что о необходимости ужесточения уголовного законодательства в этой сфере свидетельствуют последние статистические данные.
«Так, по информации МВД России, в 2024 году число преступлений экстремистской направленности в стране увеличилось до 1497 деяний. Это на 17,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Большое количество аналогичных преступлений выявляют сотрудники ФСБ, Следственного комитета, и многие из них совершаются с использованием сети Интернет», — рассказал политик.
По словам лидера партии, актуальность законопроекта также вызвана тревожной ситуацией, происходящей в западных странах, где, как он считает, отмечается крайне опасное возрождение нацистских идей, активизируются ультраправые организации.
«Они занимаются прославлением нацистских пособников и продвижением элементов нацистской идеологии в популярную культуру. Отголоски этих тенденций мы слышим в России, что делает нашу инициативу абсолютно своевременной и оправданной», — уточнил депутат.
Миронов также призвал остальных депутатов Госдумы поддержать данный законопроект, подчеркнув, что его принятие обеспечит повышение уровня защиты граждан России перед угрозой распространения нацистской идеологии, позволит укрепить внутриполитическую ситуацию в стране и предоставит правоохранительной системе дополнительные механизмы для борьбы с экстремизмом в РФ.