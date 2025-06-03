В ГД предложили ужесточить уголовное наказание за пропаганду нацизма

«Так, по информации МВД России, в 2024 году число преступлений экстремистской направленности в стране увеличилось до 1497 деяний. Это на 17,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Большое количество аналогичных преступлений выявляют сотрудники ФСБ, Следственного комитета, и многие из них совершаются с использованием сети Интернет», — рассказал политик.