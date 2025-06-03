Билл Гейтс решил заняться благотворительностью: вот кому он решил помогать ближайшие 20 лет

Один из самых богатых людей планеты Билл Гейтс объявил, что намерен направить большую часть своего состояния на развитие Африки. Об этом он информировал в понедельник 2 июня.
«Недавно я пообещал, что мое богатство будет передано в течение следующих 20 лет. Основная часть этого финансирования будет потрачена на помощь вам в решении проблем здесь, в Африке», — цитирует , — новостной портал News 24 выступление Гейтса в штаб-квартире Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
Деньги будут переданы в благотворительный фонд Билли и Мелинды Гейтс, который займется распределением средств для решения проблем африканских государств, уточнил миллиардер.
Ранее американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс обвинил члена команды Трампа Илона Маска в убийстве детей из беднейших стран мира после того, как тот отменил ряд грантов в рамках деятельности Агентства США по международному развитию (USAID).
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