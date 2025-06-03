Билл Гейтс решил заняться благотворительностью: вот кому он решил помогать ближайшие 20 лет

«Недавно я пообещал, что мое богатство будет передано в течение следующих 20 лет. Основная часть этого финансирования будет потрачена на помощь вам в решении проблем здесь, в Африке», — цитирует , — новостной портал News 24 выступление Гейтса в штаб-квартире Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе.