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Билл Гейтс решил заняться благотворительностью: вот кому он решил помогать ближайшие 20 лет

Билл Гейтс намерен потратить большую часть своих денег на развитие Африки.

Источник: Комсомольская правда

Один из самых богатых людей планеты Билл Гейтс объявил, что намерен направить большую часть своего состояния на развитие Африки. Об этом он информировал в понедельник 2 июня.

«Недавно я пообещал, что мое богатство будет передано в течение следующих 20 лет. Основная часть этого финансирования будет потрачена на помощь вам в решении проблем здесь, в Африке», — цитирует , — новостной портал News 24 выступление Гейтса в штаб-квартире Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Деньги будут переданы в благотворительный фонд Билли и Мелинды Гейтс, который займется распределением средств для решения проблем африканских государств, уточнил миллиардер.

Ранее американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс обвинил члена команды Трампа Илона Маска в убийстве детей из беднейших стран мира после того, как тот отменил ряд грантов в рамках деятельности Агентства США по международному развитию (USAID).

Почему Билл Гейтс попал в теории заговора, читайте здесь на KP.RU.