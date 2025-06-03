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Авиакомпания Emirates допустила пересмотр рейсов в Россию

Мировая авиакомпания Emirates может пересмотреть рейсы в РФ из-за атак украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Президент Emirates Тим Кларк в интервью Bloomberg допустил возможность корректировки расписания полетов в Россию в связи с инцидентами с беспилотниками.

«Если появляются какие-либо признаки неприятностей, мы уходим. Мы просто сворачиваемcя», — сказал Кларк.

Кларк подчеркнул, что Emirates уделяет особое внимание разработке детальных аварийных протоколов для возможных нештатных ситуаций при заходе на посадку в российских аэропортах. При этом Кларк сделал акцент на осторожной позиции авиакомпании: она внимательно отслеживает ситуацию, полеты прекращать не планирует.

Ранее Минобороны заявило, что в первый день лета ВСУ с помощью FPV-дронов атаковали пять российских аэродромов: в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях. При этом в двух последних регионах начались возгорания.