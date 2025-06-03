Авиакомпания Emirates допустила пересмотр рейсов в Россию

Ранее Минобороны заявило, что в первый день лета ВСУ с помощью FPV-дронов атаковали пять российских аэродромов: в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях. При этом в двух последних регионах начались возгорания.