Авиакомпания Emirates допустила пересмотр рейсов в Россию

Президент Emirates Тим Кларк в интервью Bloomberg допустил возможность корректировки расписания полетов в Россию в связи с инцидентами с беспилотниками.
«Если появляются какие-либо признаки неприятностей, мы уходим. Мы просто сворачиваемcя», — сказал Кларк.
Кларк подчеркнул, что Emirates уделяет особое внимание разработке детальных аварийных протоколов для возможных нештатных ситуаций при заходе на посадку в российских аэропортах. При этом Кларк сделал акцент на осторожной позиции авиакомпании: она внимательно отслеживает ситуацию, полеты прекращать не планирует.
Ранее Минобороны заявило, что в первый день лета ВСУ с помощью FPV-дронов атаковали пять российских аэродромов: в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях. При этом в двух последних регионах начались возгорания.