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Белый дом показал новый официальный портрет Дональда Трампа

Трамп запечатлён с серьёзным выражением лица.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Соединённых Штатов опубликовала кадры с новым официальным портретом американского лидера Дональда Трампа.

Портрет продемонстрирован в соцсети X*. Снимок сделан на тёмном фоне. Трамп запечатлён с серьёзным выражением лица.

На предыдущем портрете, который был сделан в прошлый президентский срок республиканца, Трамп улыбается.

Трамп стал первым президентом Соединённых Штатов, чей официальный портрет является фотографией, а не картиной. После Трампа бывший американский лидер Джо Байден также сделал выбор в пользу снимка.

Ранее сообщалось, что представители Республиканской партии Соединённых Штатов собрали свыше десяти тысяч долларов, чтобы заказать портрет Трампа, вызвавший его недовольство. Речь идёт о картине.

Также стало известно, что Белый дом показал фото Трампа в образе джедая из «Звёздных войн».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.