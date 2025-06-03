Белый дом показал новый официальный портрет Дональда Трампа

Администрация Соединённых Штатов опубликовала кадры с новым официальным портретом американского лидера Дональда Трампа.
Портрет продемонстрирован в соцсети X*. Снимок сделан на тёмном фоне. Трамп запечатлён с серьёзным выражением лица.
На предыдущем портрете, который был сделан в прошлый президентский срок республиканца, Трамп улыбается.
Трамп стал первым президентом Соединённых Штатов, чей официальный портрет является фотографией, а не картиной. После Трампа бывший американский лидер Джо Байден также сделал выбор в пользу снимка.
Ранее сообщалось, что представители Республиканской партии Соединённых Штатов собрали свыше десяти тысяч долларов, чтобы заказать портрет Трампа, вызвавший его недовольство. Речь идёт о картине.
Также стало известно, что Белый дом показал фото Трампа в образе джедая из «Звёздных войн».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.