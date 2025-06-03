Тело испанского наемника ВСУ обнаружили на границе РФ

Российские силовые структуры сообщили о привлечении иностранных наемников из Испании Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе попытки прорыва государственной границы РФ на Сумском направлении в марте. Об этом стало известно после обнаружения тела военнослужащего, предположительно, относящегося к ВСУ, в районе села Демидовка Белгородской области 25 мая.
При нем были найдены документы, подтверждающие его принадлежность к Королевству Испания.
— 25 мая в ходе эвакуационных мероприятий в районе населенного пункта Демидовка Белгородской области обнаружено тело военнослужащего, по внешним признакам имеющего отношение к ВСУ. В ходе осмотра его личных вещей обнаружены документы принадлежности военнослужащего к Королевству Испания, — сообщает ТАСС.
Взятый в плен колумбийский наемник рассказал, что бойцы ВСУ не собирались эвакуировать своих сослуживцев при отступлении, поэтому расстреливали их на глазах своих же товарищей. Другой военнопленный Алексей Бобров сообщил о том, что ВСУ обманывают иностранных наемников с выплатами, поэтому они не хотят участвовать в военных действиях.