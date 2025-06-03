В ГД рассказали, как беременным получить дополнительную выплату

«Каждый гражданин у нас в стране может рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь. Особенно такая помощь нужна беременной женщине. Находясь в таком состояние, женщине необходимо регулярно посещать врачей, проходить обследования, родить, а затем обеспечить ребенку наблюдение специалистов. Право роженицы на получение этих услуг закреплено в специальном документе — родовой сертификат. В настоящее время, номинал родового сертификата составляет 12 тысяч рублей», — сказала Стенякина.