В ГД рассказали, как беременным получить дополнительную выплату

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В России беременные могут получить родовой сертификат от государства на 12 тысяч рублей, предназначенный для посещения врачей, роддома и наблюдения ребенка у специалистов, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.
«Каждый гражданин у нас в стране может рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь. Особенно такая помощь нужна беременной женщине. Находясь в таком состояние, женщине необходимо регулярно посещать врачей, проходить обследования, родить, а затем обеспечить ребенку наблюдение специалистов. Право роженицы на получение этих услуг закреплено в специальном документе — родовой сертификат. В настоящее время, номинал родового сертификата составляет 12 тысяч рублей», — сказала Стенякина.
Парламентарий отметила, что родовой сертификат — это обязательный электронный документ строгой финансовой отчетности, который оформляется в рамках национального проекта «Здоровье».
«Его выдает медицинское учреждение всем беременным или рожающим женщинам. Он предоставляет право получить бесплатную помощь от государства. По нему женщина может оплатить наблюдение у гинеколога, услуги акушерки, а после рождения малыша — педиатрическое наблюдение и медицинское обследование новорожденного», — подчеркнула она.
Стенякина добавила, что документ также удостоверяет факт рождения ребенка — на основании этих данных ребенка потом можно зарегистрировать в ЗАГСе, оформить ему гражданство РФ и сделать регистрацию по месту жительства.
«Кроме того, очень важно знать, что родовой сертификат может способствовать оформлению ряда важных документов: оформлению документов ребенка — свидетельства о рождении, СНИЛС, полиса ОМС и других, получению льгот и пособий от государства, подтверждению родства ребенка с его мамой и папой», — заключила депутат.