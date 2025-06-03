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В Новой Москве полыхает строительный рынок

На строительном рынке «Молоток» в Новой Москве произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

На строительном рынке «Молоток» в Новой Москве произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Сообщение о возгорании поступило с адреса: деревня Красная Пахра, Калужское шоссе, 42-й км, д. 144, стр. 2. На месте наблюдается открытое пламя в торговых павильонах с строительными материалами на площади 400 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Строительный рынок «Молоток» охвачён огнём, для его тушения работают 22 пожарных, на место происшествия направляются дополнительные силы.

Ранее в Рыльске в результате атаки украинского БПЛА загорелся частный дом.