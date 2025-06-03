В Новой Москве полыхает строительный рынок

«Сообщение о возгорании поступило с адреса: деревня Красная Пахра, Калужское шоссе, 42-й км, д. 144, стр. 2. На месте наблюдается открытое пламя в торговых павильонах с строительными материалами на площади 400 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.