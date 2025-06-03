Emirates может изменить расписание рейсов в Россию из-за угроз от дронов ВСУ

В ноябре 2023 года Emirates уже заявляла, что продолжает выполнять рейсы в Россию в обычном режиме и не планирует их приостановку. В настоящее время авиакомпания осуществляет регулярные полеты из ведущих аэропортов мира в Москву и Санкт-Петербург.