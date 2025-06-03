Актер Джонатан Джосс был убит в результате стрельбы в возрасте 59 лет

Американский актер кино и озвучки Джонатан Джосс скончался 1 июня в результате стрельбы, Об этом сообщил портал TMZ.
По информации издания, сосед актера застрелил его во время ссоры и затем скрылся с места происшествия на автомобиле. Полиция уже арестовала подозреваемого в убийстве, и в настоящее время проводится расследование, говорится в сообщении.
Джонатан Джосс, родившийся 22 декабря 1965 года в Сан-Антонио, был известен благодаря озвучиванию одного из персонажей мультсериала «Царь горы» (King of the Hill), который выходит с 1997 года. Он также появлялся в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Зачарованные» (Charmed) и «Король Талсы» (Tulsa King).