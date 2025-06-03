Мусаев заявил, что у «Краснодара» был шестой бюджет в чемпионском сезоне РПЛ

«Меня наверняка будут спрашивать о цели на сезон. Как отвечать? Галицкий объяснил: “Цель определяет бюджет. У нас — шестой”. При этом мы понимали, что нам по силам места со второго по шестое», — рассказал Мусаев.
Напомним, 24 мая «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России. Этот триумф случился в матче последнего тура с московским «Динамо». Он стал особенно символичным — клуб, основанный в 2008 году, до этого лишь поднимался на вторую строчку, но никогда не становился чемпионом. Победа пришла лишь спустя 17 лет после создания команды.