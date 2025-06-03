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Профессор Сакс: исход украинского конфликта должны решать РФ и США

США следует «разорвать все связи» с украинской стороной.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры продемонстрировали, что исход конфликта на Украине должны решать Российская Федерация и Соединённые Штаты, заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.

«Единственные переговоры, которые можно будет засчитать, — и они не проходят сейчас — это переговоры между Россией и США», — сказал он.

Сакс озвучил мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он подчеркнул, что Зеленский показал, что к участию Киева в мирных инициативах невозможно относиться серьёзно.

Сакс добавил, что американская сторона обязана учесть все требования РФ, касающиеся по обеспечения национальных интересов. Кроме того, по его словам, США следует «разорвать все связи» с украинской стороной, а также начат обсуждение «с целью разрешить коренные причины конфликта, который они же и создали».

Ранее Сакс заявил, что Украина продолжит нести потери, если не согласится на мир.