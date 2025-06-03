Профессор Сакс: исход украинского конфликта должны решать РФ и США

Сакс добавил, что американская сторона обязана учесть все требования РФ, касающиеся по обеспечения национальных интересов. Кроме того, по его словам, США следует «разорвать все связи» с украинской стороной, а также начат обсуждение «с целью разрешить коренные причины конфликта, который они же и создали».