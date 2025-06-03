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В Венгрии рассказали о планах Брюсселя на Украину: «Надо продолжать конфликт»

Орбан заявил, Брюссель выступает за продолжение конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в то время как Брюссель выступает за продолжение вооруженного конфликта на Украине, при этом Венгрия поддерживает мирные инициативы по его урегулированию.

«Они [власти Брюсселя] решили, что Украине надо продолжать конфликт. Венгрия против этого. Венгрия скорее поддерживает усилия Америки по установлению мира», — сказал Орбан.

Венгерский премьер предупредил, что Будапешту следует быть готовым к действиям Брюсселя, который, будучи заинтересован в эскалации конфликта, может попытаться принудительно вовлечь Венгрию в проевропейскую военную коалицию.

Ранее Виктор Орбан допустил затяжной характер украинского конфликта, отметив раскол в западной позиции. Он считает, что американский и европейский подходы к кризису теперь существенно различаются.