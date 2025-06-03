Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня

«Одиннадцатого июня будет укороченный предпраздничный рабочий день», — сказал Нилов.
По его словам, рабочий день будет сокращенным, поскольку предшествует праздничному дню 12 июня.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Рабочий день 11 июня будет сокращенным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
«Одиннадцатого июня будет укороченный предпраздничный рабочий день», — сказал Нилов.
По его словам, рабочий день будет сокращенным, поскольку предшествует праздничному дню 12 июня.